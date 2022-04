Cultura Com 83,43% dos votos, Natália é a 13ª eliminada do ‘BBB 22’

As semanas no Big Brother Brasil agora são ainda mais intensas e as eliminações começam a acontecer com mais frequência. Com 83,43% dos votos, Natália foi a escolhida para deixar o programa na noite desta terça-feira, 12, e é a 13ª eliminada. A disputa foi folgada entre a mineira e Gustavo, que teve 14,3% dos votos. Já Paulo André foi coadjuvante e recebeu apenas 2,27% dos votos do paredão.

Durante o discurso da eliminação, Tadeu Schmidt disse: “Nat, nos últimos dias, você errou. Você cometeu um erro que eu não admito. Você disse que estava sem forças. Mulherão, determinada, vai atrás do que quer. Sempre teve uma força gigantesca na vida, haveria de faltar aqui no BBB? Lembra quando você ouviu coisas do tipo: ‘ninguém vai te amar, porque você é toda manchada’. Isso foi cruel e você passou por cima. Você adora fazer as pessoas morderem a língua”.

Na sequência, ele prosseguiu como a integrante serviu de inspiração para pessoas com vitiligo. “Já imaginou quantas pessoas, que por algum motivo tem vergonha do próprio corpo? E aí, ligam a TV e lá está essa mulher empoderada, orgulhosa, tratando com absoluta naturalidade as suas ‘manchinhas’, como você mesmo fala”. Após a saída da mineira, o apresentador contou que a Escola de Samba Beija-Flor convidou a brother para desfilar no carnaval fora de época deste ano.

Trajetória

Durante o período que permaneceu na casa mais vigiada do Brasil, Natália protagonizou brigas, romance e momentos sensíveis no programa. Natália fez parte do grupo das comadres, tendo como grandes aliadas e amigas no jogo Linn da Quebrada e Jessi. Ela começou o programa querendo viver um romance a todo custo. Mirou em Rodrigo Mussi e Lucas Bissoli, mas acertou em Eli.

A designer de unhas também protagonizou o episódio que levou à expulsão de Maria do BBB 22. Na dinâmica do Jogo da Discórdia, a atriz acertou o balde com água com muita força na cabeça de Natália e isso acarretou na expulsão. A mineira também foi alvo de muitas críticas por seu jeito estourado e foi alvo dos primeiros paredões do reality. Natália também entregou momentos de puro ciúmes e acabava se exaltando nas brigas dentro da casa.

Em uma das discussões, a produção até a proibiu de seguir tomando bebidas alcoólicas. O surto teve chute nas portas e cadeiras arremessadas, mas ela foi consolada por Eslovênia e se tornou uma das cenas mais emocionantes da 22ª edição.

Nos últimos dias, a mineira foi alvo de críticas dentro da casa. O motivo: tomar banhos demais. Isso rendeu pano pra manga e durante dias foi assunto entre os brothers. Na última segunda, 11, e nesta terça, 12, Natália e Eli se desentenderam e o affair ficou abalado.

Natália tinha tudo para ser uma das grandes protagonistas do BBB 22, mas deixa o reality mais cedo do que imaginava.