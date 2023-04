Com 68,9% dos votos, Amanda vence a 23ª edição do Big Brother Brasil

Sister conquistou o maior prêmio de todas as edições do reality show da Globo, R$ 2,88 milhões

Amanda se tornou a vencedora do Big Brother Brasil 23 na noite desta terça-feira, 25, com 68,9% dos votos. A sister conquistou o maior prêmio de todas as edições do reality show da Globo, R$ 2,88 milhões.

Aline é a vice-campeã, com 16,96% dos votos, e levou R$ 150 mil, além dos prêmios acumulados ao longo da edição. Já Bruna, que levou 14,14% dos votos, conquistou R$ 50 mil, somados aos outros prêmios também conquistados no transcorrer do programa.

No discurso que consagrou Amanda como campeã, o apresentador Tadeu Schmidt disse: “o que faz ganhar o BBB é a capacidade de encantar pessoas, transformar essas pessoas em fãs, capazes de fazer as pessoas votarem em você”.

“Como se consegue isso? Admiração, simpatia, carisma, personalidade. Você se conectou com as pessoas de maneira especial. Você estendeu a mão pra uma pessoa e milhares de pessoas estenderam a mão pra você”, completou Schmidt.