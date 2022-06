Com 66,72% dos votos, Anna Maz é a vencedora do ‘Canta Comigo 4’

Anna Maz foi vencedora da 4ª temporada do Canta Comigo, competição musical exibida pela RecordTV. Ela recebeu 66,72% dos votos do público em uma disputa com Lia Lira e Libna, que ficaram com 22,95% e 10,33%, respectivamente. Em sua primeira apresentação no programa, Anna escolheu cantar The Phantom Of The Opera, trilha do clássico romance O Fantasma da Ópera. Na final, que foi transmitida neste domingo, 26, ela cantou Wuthering Heights, de Kate Bush. Como campeã da temporada, ela leva para casa o prêmio de R$ 300 mil.