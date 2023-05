Cultura Com 60 autores, A Feira do Livro volta ao Pacaembu

A Feira do Livro 2023 será realizada entre os dias 7 e 11 de junho, durante o feriado de Corpus Christi e a Parada do Orgulho LGBT+, pela Associação Quatro Cinco Um, na Praça Charles Miller, em São Paulo. A programação foi anunciada agora pela organização e contará, nesta 2ª edição, com 60 autores e autoras, como Patricia Hill Collins, uma das mais influentes pensadoras da atualidade, a francesa Fatima Dass, autora de A Última Filha, o americano Jericho Brown, o suíço Max Lobe e o francês Abdellah Taïa.

Além deles, participam os brasileiros Davi Kopenawa, Sueli Carneiro, Bianca Santana, João Silvério Trevisan, Aparecida Vilaça, Rita Carelli, Bob Wolfenson, Milton Hatoum e Itamar Vieira Junior, entre outros.

A partir das 15h da quarta, 7, o público já poderá visitar o evento. A abertura oficial será às 19h, com uma conversa entre o escritor e líder yanomami Davi Kopenawa, que está lançando o livro O Espírito da Floresta com o antropólogo Bruce Albert, e o jornalista britânico Tom Phillips, correspondente do jornal The Guardian no Rio e colega de Dom Phillips, repórter morto no Vale do Javari, em 2022, ao lado do indigenista Bruno Araújo Pereira.

Na praça em frente do Estádio do Pacaembu serão espalhadas 94 tendas e 23 bancadas para abrigar 144 expositores – uma participação 13% maior do que em 2022. Estarão por lá editoras de todos os portes e linhas editoriais, que poderão vender seus livros com desconto ou não – esse não é o objetivo do evento, que quer promover o encontro entre leitores, autores e editores e apresentar a bibliodiversidade.

DEBATES

Os debates e encontros com autores serão realizados em dois palcos. O Palco da Praça tem capacidade para 100 pessoas sentadas, mas como é tudo aberto será possível acompanhar de fora. O outro é o Auditório Armando Nogueira, no Museu do Futebol. A lotação máxima é de 174 lugares e a entrada também é gratuita.

As informações são do jornal O Estado de S. Paulo.