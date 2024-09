Com 18 estatuetas, 'Xógum' faz história no Emmy 2024 - O Liberal

Cultura Com 18 estatuetas, ‘Xógum’ faz história no Emmy 2024

Xógum – A Gloriosa História do Japão superou um recorde que já havia batido na semana passada, com a entrega das estatuetas técnicas do Emmy. Com a cerimônia do Primetime Emmy Awards, que aconteceu no dia 15 de setembro, a série americana acumulou um total de 18 prêmios, superando de longe o recorde batido por John Adams, em 2008, de 13 Emmys em uma só temporada.

Mais do que isso, Xógum se tornou a primeira série não falada em inglês, na história da televisão, a levar o principal prêmio da noite: melhor série dramática.

Xógum – A Gloriosa história do Japão – ou Shogun, no original – foi baseada no livro de 1975 de James Clavell. Originalmente planejada como uma minissérie, Xógum fez tanto sucesso de público e crítica que já foi renovada para uma segunda e uma terceira temporada, ainda sem data de lançamento.

A primeira temporada de Xógum está disponível no Disney+.