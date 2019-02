Coletivo vai levar música eletrônica ao Carnaval barbarense

Além de marchinhas, maracatu e clima de nostalgia, o Carnaval de Santa Bárbara d’Oeste vai ter música eletrônica. Formado há dois anos, o Bloco do Beco vai ter como foco este gênero ao sair às ruas, no dia 4 de março, com concentração na Estação Cultural, às 16h. Confira aqui a programação completa dos blocos de Santa Bárbara.

Um dos membros do coletivo Undercurrent, que mantém o projeto, Vinicius Romeiro explica que a proposta é “fomentar a música, criar conexões, juntar os amigos e se divertir”. “Temos o nosso espaço em Americana, mas, os membros também residem em outras cidades, tais como Santa Bárbara, Americana, Paulínia e Itapira. Foto: Divulgação

A Undercurrent era composta por 8 membros (amigos) em 2017 – ano que iniciamos o projeto Bloco do Beco. Hoje somos em 9 – sem contar nosso público -, que na verdade são mais que amigos, são como se fosse nossa família”, afirma.

Esse será o primeiro carnaval do grupo em Santa Bárbara, mas nos dois anos aneteriores saíram às ruas com o Bloco do Beco em Americana. “Estamos felizes e empolgados para mostrar algo surpreendente e inovador, espero que gostem. Iremos surfar entre as inúmeras nuances da música brasileira e eletrônica, com o único objetivo de divertir e não deixar ninguém parado”, acrescenta.

O itinerário começa às 21h, com saída pela Avenida Tiradentes e trajeto pelas ruas 15 de Novembro e Floriano Peixoto, até a Praça Central Cel. Luiz Alves.