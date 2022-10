Coldplay em Buenos Aires: preço, horário e cinemas em que show será exibido

O Coldplay se apresenta no estádio do River Plate em Buenos Aires, na Argentina, nos próximos dias 28 e 29 de outubro, como parte da turnê Music of The Spheres World Tour. Os shows, que contarão com participação de Jin, do BTS, serão transmitidos ao vivo em cinemas do Brasil.

Por aqui, Coldplay Live Broadcast from Buenos Aires será exibido em cinemas da rede Kinoplex, às 21h (horário de Brasília) dos dias 28 e 29 de outubro, sexta e sábado. Os ingressos custam R$ 60 (inteira) e R$ 30 (meia), e estão disponíveis para comprar no site da rede.

Jin, cantor do grupo de k-pop BTS, que recentemente anunciou uma pausa em seus trabalhos, deve fazer a primeira apresentação ao vivo da música The Astronaut, feita em parceria entre ele e a banda britânica.

O show do Coldplay será exibido nas seguintes unidades da rede: Kinoplex Dom Pedro (Campinas), Kinoplex Itaim e Kinoplex Vila Olimpia (São Paulo), Kinoplex Rio Sul, Kinoplex Tijuca, Kinoplex Leblon, Kinoplex Fashion Mall, Kinoplex São Luiz, Kinoplex Via Parque e Kinoplex Nova América (Rio de Janeiro), Kinoplex Vale Sul (São José dos Campos), Kinoplex Park Shopping (Brasília), Kinoplex Goiânia (Goiânia), Kinoplex Maceió (Maceió), Kinoplex Uberaba (Uberaba), Kinoplex Praia da Costa (Vila Velha), Kinoplex Avenida (Campos dos Goytacazes), Kinoplex Nova Iguaçu (Nova Iguaçu) e Kinoplex Osasco (Osasco).