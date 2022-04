Coldplay divulga show extra em São Paulo

A banda britânica Coldplay anunciou um show extra em São Paulo, que foi marcado para o dia 19 de outubro, no Allianz Parque, na zona oeste da capital, e contará novamente com a cantora H.E.R como convidada. A venda de ingressos para o público geral terá início no dia 29 de abril. O grupo também será destaque no dia 10 de setembro, no Rock in Rio. Mais de 2,6 milhões de ingressos já foram vendidos para a turnê, que começou em 18 de março com o primeiro show da banda na Costa Rica.

As datas dos shows em São Paulo são as seguintes:

– 15 de outubro de 2022 (sábado) ESGOTADO

– 16 de outubro de 2022 (domingo) ESGOTADO

– 18 de outubro de 2022 (terça-feira) ESGOTADO

– 19 de outubro de 2022 (quarta-feira) NOVO

Local e horário:

Allianz Parque: Av. Francisco Matarazzo, 1705 – Água Branca, São Paulo – SP, às 20h30. Ingressos a partir de R$ 245. Classificação etária: 14 anos. Menores de 5 a 13 anos, apenas acompanhados dos pais ou responsáveis legais*.

(*Sujeito à alteração por Decisão Judicial).