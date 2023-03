Coldplay convida filhos de Caetano Veloso para participar de show no Rio

Abrindo os shows que farão na cidade do Rio de Janeiro, a banda Coldplay fez sua primeira apresentação no sábado, 25, no Estádio Nilton Santos. O que ninguém esperava era que o show contaria com convidados superespeciais. Moreno, Tom e Zeca Veloso, filhos de Caetano Veloso, subiram ao palco para cantar Todo Homem, música gravada entre o pai e os filhos.

Ao final da música, Zeca e Chris Martin cantaram os versos em português.

Ao todo o grupo fará 11 apresentações pelo Brasil e os primeiros foram na capital paulista. Agora é a vez da capital fluminense. Entre os dias 25, 26 e 28 de março, o Rio viverá uma linda e pura magia.

Nas redes, os fãs que apreciaram a apresentação ao vivo ainda estão emocionados e radiantes.

“Aqui eu perdi tudo”, disse um perfil, referindo-se à junção do Coldplay e filhos do Caetano.

E ainda teve foto ao lado de Caetano Veloso e Paula Lavigne, que também foram parar nas redes sociais.