Coldplay anuncia novos shows no Brasil; veja datas

A banda britânica Coldplay anunciou nesta segunda-feira, 18, dois novos shows no Brasil. O País receberá uma segunda apresentação no Rio de Janeiro, no dia 12 de outubro no Estádio Nilton Santos – Engenhão; e uma terceira data em São Paulo, no dia 18 de outubro, no Allianz Parque, com a cantora H.E.R como convidada especial. Ingressos para os shows extras terão pré-venda exclusiva para clientes do Cartão Elo na terça-feira, dia 19 de abril, a partir das 10h online e 11h nas bilheterias oficiais. Para o público geral, a venda começa na quarta-feira, dia 20 de abril, nos mesmos canais e horários. Os ingressos estarão disponíveis online e nas bilheterias oficiais, na Jeunesse Arena, no Rio de Janeiro; e Estádio do Morumbi, em São Paulo.

Mais de 2,6 milhões de ingressos já foram vendidos para a turnê, que começou em 18 de março com o primeiro show da banda na Costa Rica. Music Of The Spheres World Tour conta com convidados especiais incluindo H.E.R. (nos shows do Brasil), Camila Cabello, Carla Morrison e London Grammar. Novos nomes foram anunciados para as apresentações dos Estados Unidos (veja abaixo). As atrações variam de acordo com a data.

Confira a lista completa de shows da turnê

DE MUSIC OF THE SPHERES WORLD TOUR 2022:

MAIO

06/05 Dallas, TX – Cotton Bowl Stadium (Convidados especiais: H.E.R. e Leila Pari)

08/05 Houston, TX – NRG Stadium (Convidados especiais: H.E.R. e Alaina Castillo)

12/05 Phoenix, AZ – State Farm Stadium (Convidados especiais: H.E.R. e Kacy Hill)

15/05 Santa Clara, CA – Levis Stadium (Convidados especiais: H.E.R. e Bobby Gonz)

28/05 Chicago, IL – Soldier Field (Convidados especiais:H.E.R. e DRAMA)

29/05 Chicago, IL – Soldier Field (Convidados especiais: H.E.R. e DRAMA)

JUNHO

01/06 Washington, DC – FedExField (Convidados especiais: H.E.R. e SHAED)

04/06 East Rutherford, NJ – Metlife Stadium (Convidados especiais: H.E.R.e Bea Miller)

05/06 East Rutherford, NJ – Metlife Stadium (Convidados especiais: H.E.R. e Bea Miller)

08/06 Philadelphia, PA – Lincoln Financial Field (Convidados especiais:H.E.R. e Lizzy McAlpine)

11/06 Atlanta, GA – Mercedes-Benz Stadium ((Convidados especiais H.E.R. e Mariah the Scientist)

14/06 Tampa, FL – Raymond James Stadium ((Convidados especiais: H.E.R. e gigi)

JULHO

02/07 Frankfurt, DE – Deutsche Bank Park (Convidado especial: H.E.R.)

03/07 Frankfurt, DE – Deutsche Bank Park (Convidado especial: H.E.R.)

05/07 Frankfurt, DE – Deutsche Bank Park (Convidado especial: London Grammar)

08/07 Warsaw, PL – PGE Narodowy (Convidado especial: H.E.R.)

10/07 Berlin, DE – Olympiastadion Berlin (Convidado especial: London Grammar)

12/07 Berlin, DE – Olympiastadion Berlin (Convidado especial: H.E.R.)

13/07 Berlin, DE – Olympiastadion Berlin (Convidado especial: H.E.R.)

16/07 Paris, FR – Stade de France (Convidado especial: H.E.R.)

17/07 Paris, FR – Stade de France (Convidado especial: H.E.R.)

19/07 Paris, FR – Stade de France (Convidado especial: London Grammar)

20/07 Paris, FR – Stade de France (Convidado especial: London Grammar)

AGOSTO

05/08 Brussels, BE – King Baudouin Stadium (H.E.R.)

06/08 Brussels, BE – King Baudouin Stadium (H.E.R.)

08/08 Brussels, BE – King Baudouin Stadium (London Grammar)

09/08 Brussels, BE – King Baudouin Stadium (London Grammar)

12/08 London, UK – Wembley Stadium (H.E.R.)

13/08 London, UK – Wembley Stadium (H.E.R.)

16/08 London, UK – Wembley Stadium (London Grammar)

17/08 London, UK – Wembley Stadium (H.E.R.)

19/08 London, UK – Wembley Stadium (London Grammar)

20/08 London, UK – Wembley Stadium (London Grammar)

23/08 Glasgow, UK – Hampden Park Stadium (H.E.R.)

24/08 Glasgow, UK – Hampden Park Stadium (London Grammar)

SETEMBRO

10/09 Rio De Janeiro, BR – Rock in Rio Festival

13/09 Lima, PE – Estadio Nacional (Camila Cabello)

14/09 Lima, PE – Estadio Nacional (Camila Cabello)

17/09 Bogotá, CO – Estadio El Campín (Camila Cabello)

21/09 Santiago, CL – Estadio Nacional (Camila Cabello)

23/09 Santiago, CL – Estadio Nacional (Camila Cabello)

24/09 Santiago, CL – Estadio Nacional (Camila Cabello)

OUTUBRO

11/10 Rio De Janeiro, BR – Estádio Nilton Santos (H.E.R.)

12/10 Rio De Janeiro, BR – Estádio Nilton Santos (H.E.R.) – NOVO

15/10 São Paulo, BR – Allianz Parque (H.E.R.)

16/10 São Paulo, BR – Allianz Parque (H.E.R.)

18/10 São Paulo, BR – Allianz Parque (H.E.R) – NOVO

25/10 Buenos Aires, AR – Estadio River Plate (H.E.R.)

26/10 Buenos Aires, AR – Estadio River Plate (H.E.R.)

28/10 Buenos Aires, AR – Estadio River Plate (H.E.R.)

29/10 Buenos Aires, AR – Estadio River Plate (H.E.R.)

Datas a definir

Los Angeles – SoFi Stadium (H.E.R.)

Los Angeles – SoFi Stadium ( H.E.R.)