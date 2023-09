Clayton Conservani deixa a Globo após 27 anos: ‘Livre para seguir novos caminhos’

Repórter conhecido por sua cobertura de esportes radicais, Clayton Conservani deixou a Globo após 27 anos. Em seu perfil oficial do Instagram o jornalista contou nesta quinta-feira, 31, que a partir de 2024, a sua colaboração com a emissora carioca será por obra.

“A partir de 2024 a ideia é produzir por obras, realizar trabalhos pontuais. Uma mudança que está acontecendo em outros departamentos da empresa”, escreveu.

Na mensagem de despedida, Clayton relembrou alguns destaques ao longo da sua carreira e afirmou estar pronto para novos projetos.

“Durante os 27 anos no grupo Globo conheci todos os continentes. Me arrisquei um bocado pra fazer o que eu amo, levar o telespectador por lugares incríveis e isolados do nosso planeta. Agora estou livre para seguir novos caminhos, me conectar com marcas, fazer parcerias comerciais, produzir novos conteúdos e renovar meus conhecimentos.”