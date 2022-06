Claudia Rodrigues se declara para ex-empresária e a pede em casamento

Na madrugada desta terça-feira, 7, Claudia Rodrigues publicou no Instagram um vídeo se declarando para Adriane Bonato, sua ex-empresária, com direito a um pedido de casamento. As duas começaram a trabalhar juntas em 2013. Em março deste ano, Adriane informou que a parceria entre elas estava encerrada após quase dez anos.

No vídeo, Claudia, que tem esclerose múltipla e passou por algumas internações nos últimos anos, falou sobre como a empresária sempre esteve ao seu lado e disse que foram os dez melhores anos da sua vida.

“Eu só quero ser feliz e vi que isso só é possível com o homem da minha vida. E eu descobri que o homem da minha vida é uma mulher. E essa mulher á Adriane Bonato, uma pessoa incrível que me devolveu a vida”, escreveu a atriz na legenda da publicação.

Na sequência, ela pediu para que a empresária voltasse. “Eu amo ela, não vivo sem ela, e sem ela vegeto e sofro”, disse. Por fim, a atriz afirmou que quer viver o resto da vida ao lado de Adriane. “Por isso, quero que ela aceite meu pedido de casamento.”