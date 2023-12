Claudia Raia causa polêmica ao mostrar pururuca de porco inteiro para almoço de Natal

Claudia Raia apareceu em um vídeo mostrando a pururuca de um porco inteiro para o almoço de Natal. Porém, o prato causou polêmica nas redes sociais e a artista recebeu críticas.

“Quem me trouxe essa maravilha de profissional foi Ana Maria Braga. Olha que delícia esse trabalho que ele faz com porco, que eu amo, sou apaixonada. Essa pururuca maravilhosa ficou 12 horas assando, uma loucura, gente. E vamos celebrar nosso Natal com ela”, comentou a atriz no Instagram do cozinheiro.

Claudia dividiu opiniões nos comentários da publicação. “Imagem desnecessária”, disse uma pessoa. “Cena absurda”, criticou outra. Depois, ela apagou o vídeo de suas redes sociais.

No X, antigo Twitter, alguns usuários ironizaram as críticas que a atriz recebeu. Eu critico a Claudia Raia por não ter convidado… A pururuca devia estar deliciosa”, brincou um internauta.

“Claudia Raia criticada nas redes por postar um porco assado a pururuca inteiro. Aqui no interior de SP é tão normal quanto lavar a b*nda. Que geração Nutella é essa? O futuro é sombrio com tanto b*nda mole no mundo!”, comentou um segundo.

A atriz ainda não se posicionou sobre as críticas até o momento desta publicação.