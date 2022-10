Cultura Claudia Raia anuncia sexo e nome do seu bebê no ‘Mais Você’

Depois da repercussão em torno do anúncio da gravidez de Claudia Raia, a atriz revelou, na manhã desta segunda-feira, 10, o gênero e nome da criança. O anúncio foi feito durante o Mais Você, da Rede Globo. Claudia e Jarbas Homem de Mello, marido da artista, estão esperando um menino, que irá se chamar Luca. Do casamento com o ator Edson Celulari, Claudia já é mãe de Enzo, 25, e Sofia, 19.

“É Menino! É um bebezão, um meninão. Eu estava neutra, mas acho que é mais fácil ser homem nesse mundo que a gente vive. Vamos ter mais um homem incrível no mundo. O nome é Luca”, revelou a atriz. Jarbas contou que estava torcendo por um menino: “sempre que eu falei que ia ser pai, eu dizia que seria pai de menino. Quando ficamos sabendo foi uma alegria muito grande”, afirmou.