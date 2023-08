Claudia Raia abre álbum de férias na Espanha e Luca rouba a cena com sorriso e óculos de sol

O filho mais novo de Claudia Raia, o pequeno Luca, arrancou suspiros dos fãs e seguidores da atriz nesta segunda-feira, 21. A artista compartilhou em suas redes sociais alguns cliques das suas férias ao lados dos três filhos em Mallorca, na Espanha.

Enzo, Sophia e Luca registraram uma foto juntos no local paradisíaca e o bebê, fruto da relação de Claudia com o ator Jarbas Homem de Mello, roubou a cena com a sua roupa de praia colorida e óculos de sol. “Primeira viagem internacional do Bililico com os irmãos, não aguento”, escreveu a atriz.

Nos comentários, celebridades, amigos e admiradores da atriz enfatizaram a fofura de Luca. Enzo Celulari escreveu: “Muito amor”. Já o marido da atriz e pai do pequeno declarou que está com saudades. “Meu Deus, que saudade! Não aguento esse óculos.”

“Lindo de ver o amor desse irmãos pelo Luca!! Claudia, você é muito abençoada”, escreveu uma seguidora. “Meus Deus e esse sorriso gostoso na primeira foto”, pontuou outra. “Aiiii genteee, que sorriso mais gostoso. Foto mais linda”, destacou mais uma.

Neste domingo, 20, Enzo também publicou momentos ao lado do irmão caçula e mostrou detalhes da viagem em território europeu.