Claudia Ohana revela que sofre de nosofobia

Em entrevista a revista Quem, a atriz Claudia Ohana, 60 anos, que está no ar atualmente na novela Vai na Fé, da Rede Globo, revelou que sofre de nosofobia. A condição faz com que a pessoa tenha medo de adquirir uma doença específica no futuro, o que pode gerar ansiedade e atrapalhar o dia a dia do indivíduo.

A atriz ainda revelou que sente pavor de ficar doente desde criança. Antigamente, sentia tanto medo que, em qualquer sintoma diferente, corria imediatamente para o hospital.

Em um desses episódios, Ohana estava com o nariz sangrando e o medo a fez pensar que estava com um tumor cerebral.

Ela ainda contou que evita buscar informações sobre doenças, sendo assim, não navega no Google, não lê bulas e também tenta trabalhar o subconsciente sobre o assunto.