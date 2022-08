Cláudia Jimenez: personagens da atriz além de Edileuza e Cacilda

Relembre alguns de seus principais papéis na TV e no Teatro

Cláudia Jimenez teve uma carreira muito além das duas personagens - Foto: TV GLOBO - CEDOC

Cláudia Jimenez morreu neste sábado, 20, aos 63 anos de idade, causando comoção no meio artístico. Sem dúvida, um dos papéis mais marcantes de sua carreira foi vivendo a empregada Edileuza, de Sai de Baixo (1996), ao lado de Caco Antibes (Miguel Falabella), Magda (Marisa Orth), Vavá (Luis Gustavo), Cassandra (Aracy Balabanian) e Ribamar (Tom Cavalcante).

Apesar de ter apresentado diversos problemas de bastidores entre seu elenco, o seriado marcou época nas noites de domingo. Mesmo que presente apenas na primeira temporada, o nome Edileuza marcou os fãs da atração.

Sempre afiada com piadas de duplo sentido, também é lembrada como a Dona Cacilda, da Escolinha do Professor Raimundo (1990) fazia uso do bordão “Beijinho, beijinho, pau, pau”, paródia de Xuxa à época em que a rainha dos baixinhos estava em alta.

Mas Cláudia Jimenez teve uma carreira muito além das duas personagens. Relembre abaixo outros de seus principais papéis na TV e no Teatro.

‘Como Encher um Biquíni Selvagem’



A peça Como Encher Um Biquíni Selvagem, que estreou em 1994 e ficou em cartas ao longo dos anos seguintes, trazia 10 personagens: Magali, Paula, Crioula, Melanie, Arnaldo, Vanessa, Magda, Dulce, Mike e Lise. Porém, apenas um nome no elenco: Cláudia Jimenez, que dava conta de interpretar a todos.

“Tem somente eu, o texto e o macacão preto. Ela a peça ri do cotidiano, mas não é um besteirol, porque o público se identifica, ri da sua própria neurose”, dizia à Folha, em 1996.

Humorísticos clássicos



No início da carreira na TV, Cláudia Jimenez fez inúmeras participações em clássicos do humor nacional, como Os Trapalhões, Viva o Gordo e Chico Anysio Show, especialmente na década de 1980.

‘Sete Pecados’



Em Sete Pecados (2007), interpretou Custódia Celestina, a principal personagem do núcleo de anjos, que ainda trazia Erik Marmo, o anjo Gabriel, e participações de Thalma de Freitas e Ana Lúcia Torre. A personagem tinha a difícil missão de proteger a protagonista Beatriz (Priscila Fantin), e, disfarçadamente, surgia em sua vida como cartomante para lhe ajudar. À época das gravações, ela assumiu um relacionamento com Rodrigo Phavanello, o Adriano da novela, com quem contracenava em muitos momentos.

Não foi seu primeiro trabalho com ligação direta com a temática angelical – em 2003, contracenou com outro ‘Anjo Gabriel’, Dan Stulbach, em Papo de Anjo, mas desta vez ela que era a protegida pela entidade.

‘As Filhas da Mãe’



Na novela das 7 exibida em 2001, a atriz vivia Dagmar, a Dadá, que nutria um romance com o modelo Ricardo, personagem de Reynaldo Giannecchini.

‘Haja Coração’



Em Haja Coração (2016), deu vida à rica Lucrécia Abadala, tia de Fedora (Tatá Werneck) que contracenava com Marcelo Médici, seu marido na trama, e Grace Gianoukas, sua irmã.