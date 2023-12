Claudia Alencar está internada em estado grave no Rio, diz filho da atriz

Aos 73 anos, a atriz está internada em uma clínica desde o último domingo, no Rio de Janeiro

A atriz Claudia Alencar, de 73 anos, está internada em uma hospital da zona sul do Rio de Janeiro desde o último domingo, 17, por conta de uma infecção bacteriana. O filho da artista, Yann Hatchuel, afirmou ao Estadão que a situação da mãe é “grave”.

Atriz Claudia Alencar tem 73 anos – Foto: Reprodução / Instagram

“Tá difícil, mas ela é muito guerreira”, disse Yann, que descreveu a infecção como “barra pesada”.

Claudia fez uma série de trabalhos na TV ao longo das décadas de 1980, 1990 e 2000. Um dos seus personagens de maior destaque foi Laura, em Tieta (1989), escrita por Aguinaldo Silva e baseada no clássico homônimo de Jorge Amado.

O próximo trabalho de Claudia será em Beleza fatal, novela produzida pela HBO Max com previsão de estreia para o próximo ano. O elenco também conta com nomes como Camila Pitanga, Camila Queiroz e Reynaldo Gianecchini. Seu último papel na TV foi participação na novela Rock Story, exibida no horário das 19h pela TV Globo.