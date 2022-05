Claudete Troiano fala sobre doença misteriosa após trabalho religioso

Na última terça-feira, 17, Claudete Troiano participou do podcast Os Insuportáveis, no YouTube, e revelou que sofria de uma doença misteriosa desde os 18 anos. A apresentadora tinha olhos de peixe nos pés (calos rígidos) e nunca descobriu a causa, nem o tratamento.

Para a surpresa de Claudete, Márcia Fernandes, conhecida como Márcia Sensitiva, revelou que o problema era um trabalho religioso que fizeram para ela durante sua juventude.

“Já conhecia ela há muito tempo e tinha entrevistado vários sensitivos, mas nunca pensei que pudesse ser trabalho religioso… Fiz de tudo que vocês possam imaginar, passei com os melhores médicos e nada resolvia. Ela falou: ‘menina, isso é um trabalho que fizeram para você numa pedreira quando você tinha uns 18 anos’. Aí eu assustei”, disse, em entrevista ao podcast.

A sensitiva ainda receitou um chá de ervas para passar no local e assegurou que as feridas melhorariam em até nove dias. Claudete revela que na época ficou chocada ao se livrar dos calos na metade do tempo que Márcia havia dito.

“Sumiram todas, nunca mais tive. Desapareceu tudo. Era isso, alguma coisa que fizeram. Só Deus sabe o quanto eu sofri na minha vida com esse problema no pé tendo que usar salto, fazer programa em pé. Eu sarei desse jeito, nenhum médico me curou. Foi a Márcia Fernandes”, explicou.

Um affair com Pelé?

Ainda durante a entrevista, Claudete falou sobre a época que era repórter e revelou que Pelé chegou a dar em cima dela, mas que as cantadas não evoluíram.

“Ele era a fim de mim, mas ele foi muito respeitoso. O Pelé se tornou um grande amigo, é uma pessoa que eu gosto muito até hoje. Ele é um dos caras mais gentis que já conheci, respeitador demais, mas não era a minha praia e e ficou tudo bem. Ficamos amigos até hoje, sem nunca ter rolado um beijo”, revelou a apresentadora.