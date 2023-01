Clássicos da literatura brasileira ganham versões em HQ

A HQ é uma forma interessante de conhecer a essência desse importante livro - Foto: Divulgação

Além de toda a relevância das histórias em quadrinhos autorais, o formato também é uma interessante plataforma para adaptações. Três clássicos da literatura nacional ganharam versões em formato de quadrinhos nos últimos anos – “Senhora”, “Dom Casmurro” e “Macunaíma” foram publicados pela editora Ática com uma nova roupagem, misturando o texto a elementos visuais.

Marco do romantismo brasileiro, “Senhora”, de José de Alencar, conta a história de Aurélia Camargo, uma mulher abandonada pelo homem que ama por ser pobre, mas que vê sua vida mudar quando herda uma fortuna. Ela então decide propor um casamento de fachada com seu amado, que acaba se tornando uma prisão para os dois.

A história ganhou uma nova versão com roteiro de Luiz Antonio Aguiar, escritor vencedor de dois Jabutis, e ilustrações de Shiko, quadrinista e artista plástico paraibano. A edição da Ática foi finalista do Prêmio Jabuti 2021 na categoria Histórias em Quadrinhos e recebeu o selo Cátedra 10, da Unesco (Organização das Nações Unidas para a Educação, a Ciência e a Cultura), em 2020. A HQ tem 96 páginas e custa R$ 55.

Um dos mais importantes livros do cânone nacional, “Dom Casmurro”, de Machado de Assis, é a narrativa de Bento Santiago, um idoso solitário que conta sua própria história de vida e tentar entendê-la. O livro foi roteirizado por Ivan Jaf, autor com mais de 60 livros de ficção publicados, e ilustrado pelo quadrinista Rodrigo Rosa.

A edição tem 88 páginas e custa R$ 59. “Tanto para aqueles que estão consolidando o hábito da leitura, quanto para os fãs de Machado de Assis, a versão HQ garante uma nova perspectiva sobre essa obra complexa”, destacou a editora Ática.

Obra literária mais importante do movimento modernista, que celebrou seu centenário no ano passado, “Macunaíma”, de Mário de Andrade, é um desafio até hoje. Sua narrativa com traços de oralidade e repleta de elementos inspirados no folclore brasileiro tornam a obra original pouco acessível. A HQ é uma forma interessante de conhecer a essência desse importante livro. Com 32 páginas, a edição custa R$ 59.

“As aventuras do protagonista e de seus irmãos continuam provocando discussões que envolvem ética e a identidade cultural do povo brasileiro, além de agregar diferentes significados ao repertório cultural dos jovens. Também ilustrada por Rodrigo Rosa, a obra permite que o público mais novo desperte sua sensibilidade para a leitura, interpretando as imagens e desenvolvendo pensamento crítico em relação à construção dessa personagem tão emblemática”, defende a editora. As três HQ’s estão disponíveis para compra no site www.livrofacil.net.