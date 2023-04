Cissa Guimarães assina com emissora e anuncia a novidade após um ano longe da Globo

Cissa Guimarães se despediu da Globo em outubro de 2021, e se manteve afastada da televisão desde então. Nesta terça-feira, 4, a atriz e apresentadora anunciou a nova fase se sua carreira longe da emissora na qual trabalhou 40 anos.

Cissa assinou contrato e agora faz parte da TV Brasil. A novidade foi publicada no Instagram da diretora de conteúdo e programação da emissora, Antonia Pellegrino. “Vem aí”, anunciou ela em uma foto com ela.

Até o momento não há detalhes oficiais sobre a nova função da apresentadora. O Estadão entrou em contato e aguarda retorno da emissora para mais informações.

A trajetória de Cissa Guimarães

Cissa Guimarães esteve à frente do Vídeo Show de 1986 a 2001, onde dividia a bancada com Miguel Falabella, que a apelidou de “a garota que quebra o coco, mas não arrebenta a sapucaia”.

Para o Memória Globo, a apresentadora falou sobre seu começo na emissora. “Eu fico muito orgulhosa, porque ajudei a criar no Vídeo Show uma nova maneira de narrar, sem aquela coisa certinha, pasteurizada”, declarou.

Além do programa que passava na hora do almoço, a sua carreira de atriz foi marcado por papéis em novelas, como Direito de Amar (1987), Top Model (1989) e O Clone (2001), que está no ar em Vale a Pena Ver de Novo. Em O Clone, ela interpretou Clarisse, mãe de um dependente de drogas. “Ali eu quebrei outro paradigma, saí do Vídeo Show depois de tantos anos, caí de cabeça, com um personagem diferente de tudo que eu tinha feito. Foi uma felicidade mostrar um lado meu que as pessoas desconheciam”, declarou.

Em seguida, a atriz participou de outros sucessos, como América (2005), Caminho das Índias (2009) e Salve Jorge (2012). Em 2015, passou a comandar o recém-estreado É de Casa.