Cirurgia de Claudia Alencar é bem sucedida, mas estado de saúde da atriz ainda é grave

A atriz Claudia Alencar passou por uma cirurgia na coluna lombar neste domingo, 24, no Rio de Janeiro. De acordo com a assessoria da artista, o procedimento foi bem sucedido, mas o estado de saúde da artista ainda é grave.

Claudia está internada desde o domingo passado, 17, devido a uma infecção bacteriana.

O último boletim médico da artista, divulgado no fim da tarde deste domingo, informa que Claudia teve “piora clínica nas últimas 24 horas, com achados compatíveis com septicemia e instabilidade hemodinâmica”, ou seja, infecção generalizada e instabilidade na pressão arterial.

Segundo informações do hospital, Claudia permanece sedada e em ventilação mecânica. Ela também passa por tratamento com antibióticos de amplo espectro.

Durante a cirurgia, os médicos coletaram secreção da inflamação para identificar a bactéria que está causando a infecção na atriz.

No sábado, o filho de Claudia Alencar, Yann Hatchuel, afirmou ao Estadão que a situação da mãe é “grave” e que ela luta contra uma infecção “barra pesada”.

“Está difícil, mas ela é muito guerreira”, disse Hatchuel.

Carreira marcada por uma série de trabalhos na TV

Claudia fez uma série de trabalhos na TV ao longo das décadas de 1980, 1990 e 2000. Um dos seus personagens de maior destaque foi Laura, na novela Tieta (1989), escrita por Aguinaldo Silva e baseada no clássico homônimo de Jorge Amado.

O próximo trabalho de Claudia será em Beleza Fatal, novela produzida pela HBO Max com previsão de estreia para o próximo ano.

O elenco também conta com nomes como Camila Pitanga, Camila Queiroz e Reynaldo Gianecchini.

O mais recente papel de Claudia Alencar na TV foi a participação na novela Rock Story, exibida no horário das 19 horas pela TV Globo.