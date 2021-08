Cinzas de Tarcísio Meira serão jogadas em fazenda da família, em Porto Feliz

Porto Feliz, no interior de São Paulo, foi o local onde Tarcísio Meira e Gloria Menezes passaram o tempo todo isolados em decorrência da covid-19. O casal estava vivendo na fazenda da família, lugar preferido do ator, que morreu aos 85 anos, na sexta-feira, 13. O corpo de Tarcísio Meira foi cremado. As cinzas dele serão jogadas na fazenda da família, respeitando o desejo do ator.

Em uma entrevista emocionante ao programa Fantástico, da TV Globo, Tarcísio Filho falou sobre o amor que o pai tinha com as coisas da fazenda. “A lida do campo lhe dava uma simplicidade que o trazia para a terra”, declarou.

Gloria Menezes também foi internada por causa do coronavírus e coube ao filho dar a notícia sobre a morte do pai. “Eu sabia que seria uma das missões mais dolorosas da minha vida. Ela está frágil, está vivendo a pior fase da vida dela, mas está vivendo a intensidade do momento. Ela não se nega a viver aqui. Se ela tiver que chorar, ela vai chorar…ela não tem barreiras para com os sentimentos dela. Acho que isso faz bem para ela. Ela não nega a vida”, emociona-se Tarcisinho.

Tarcício Meira já havia tomado a segunda dose da vacina contra a covid-19 quando foi infectado. Sobre esse assunto, Tarcisinho esclareceu: “Ele tinha comorbidades muito sérias. Ele tinha problemas renais, pulmonares, sempre tinha que ficar ressaltando para ele que, mesmo com a vacina, precisava ter um extremo cuidado.”

Tarcísio e Gloria Menezes estavam na fazenda desde o início da pandemia e só saiam de lá em último caso. “Eles saiam em caso de extrema necessidade, como ir a um dentista, um médico que é necessário… são pessoas de idade. Foi uma surpresa porque, uma ‘baixa guarda’…a gente não sabe. E jamais saberemos”, afirma o filho, sem saber como o pai foi infectado.

Sobre as cinzas do pai, o ator deu detalhes sobre uma cerimônia especial que fará na fazenda da família com a presença da mãe. “Eu quero fazer esse ritual de passagem com ela (quando sair do hospital). Daí faço uma missa, reúno meus irmãos, a família para a gente poder…”, afirma Tarcisinho, que não consegue concluir a frase sem chorar.

Gloria Menezes, que também contraiu o coronavírus, conseguiu se recuperar e deve receber alta do hospital nesta segunda-feira, 16. “Ela está evoluindo muito bem e já não está usando o oxigênio. Eu acho que vai ficar tudo bem”, concluiu.