Cinemas dos EUA recebem aviso sobre ataques de epilepsia em ‘Os Incríveis 2’

Após uma campanha no Twitter, cinemas dos Estados Unidos receberam notificação da Disney para colocar um aviso de risco de epiléptico nas salas que estão exibindo o filme Os Incríveis 2. A cena em questão mostra flashes de luz por quase 90 segundos ininterruptos, que, além de ataques epilépticos, também podem causar enxaquecas e problemas na visão.

“Não estou chamando um boicote para Os Incríveis 2 ou que eles mudem o filme…só quero que a Disney/Pixar e os cinemas coloquem um aviso que há cenas com luzes piscantes”, escreveu a blogueira Veronica Lewis no Twitter. “Os pais têm que ter o direito de fazer uma decisão informada sobre algo que pode impactar a segurança dos filhos e pessoas com doenças crônicas têm o direito de saber potenciais gatilhos que existem no filme”, continuou.

Após mais de 10 mil retuítes dos avisos, a Disney se pronunciou e mandou o aviso para as redes de cinema americanas. “Caros clientes, Os Incríveis 2 contém uma sequência de luzes piscantes que podem afetar pessoas suscetíveis a epilepsia fotossensível ou outras fotossensibilidades”, diz o alerta.

O E+ entrou em contato com as principais redes de cinemas brasileiras para saber se o mesmo aviso foi enviado ao Brasil, mas até o momento não recebeu respostas.