Youtubers planejam programação especial para Oscar 2019

O próximo domingo promete agitar a indústria cinematográfica com a premiação mais esperada do ano: o Oscar 2019. Como todos os anos, o tapete vermelho e a cerimônia com a entrega dos prêmios serão transmitidos ao vivo na televisão.

Neste ano, além da parceria entre o YouTube e a TNT para a transmissão oficial de aquecimento ao Oscar, criadores de conteúdo também farão uma cobertura complementar à exibição oficial, trazendo curiosidades, interagindo com os seguidores e comentando a premiação.

Veja o que os principais criadores apresentarão na plataforma:

Série Maníacos

Michel Arouca, criador do canal Série Maníacos, será o comentarista oficial da transmissão do Oscar na TNT neste ano. O canal dele também contará com um especial de aquecimento, trazendo curiosidades e análises dos indicados, com a participação de outros dois youtubers: Carol Moreira e Mikannn.

Diva Depressão

A dupla irá comentar o evento com seu característico humor ácido. Batizado de Uóscar da Diva, a live terá seis horas e receberá convidados como Foquinha, Maíra Medeiros, Lorelay Fox, Depois das Onze e Blogueirinha para avaliar os looks no tapete vermelho e comentar sobre os indicados e a premiação.

Pipocando

Um dos maiores canais de cinema e séries do YouTube fará uma transmissão ao vivo a partir das 21h30 no dia do evento, recebendo convidados e interagindo com os seguidores. Luisa Clasen, criadora do canal Lully de Verdade, e Carol Moreira participarão da transmissão como convidadas para analisar os indicados e dar suas apostas para a premiação.

Omelete

Durante a cerimônia, o canal fará a sua já tradicional live para comentar o evento. Em sua sexta edição, a transmissão ao vivo do Omelete contará com participações especiais e comentários dos especialistas sobre a premiação. Além disso, o canal também vem divulgando diversos materiais de aquecimento sobre os filmes indicados.