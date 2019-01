Will Smith dá spoiler de ‘Bad Boys For Life 3’, com Martin Lawrence

Nesta quarta-feira, 30, o ator Will Smith compartilhou com os fãs, por meio da página oficial dele no Instagram, a primeira foto com Martin Lawrence durante as filmagens de “Bad Boys For Life 3”. Nesse novo filme, a polícia de Miami (EUA) tenta derrubar o assassino Armando Armas, que é vivido por Jacob Scipio, chefe de um cartel de drogas. Além de publicar a foto com o parceiro Lawrence, Will Smith não conseguiu segurar o spoiler e postou um vídeo com um trechinho do filme.

A franquia estrelada pelos atores deverá ser lançada em janeiro de 2020. A história de ficção criminal surgiu em 1995 e deu um pontapé na carreira de Michael Bay, que depois atuou em “Transformers”, em Hollywood. Em 2003, o elenco original se reuniu para gravar a segunda edição do filme.

Com esse hiato de 15 anos, Will Smith comemorou o novo “encontro da equipe”. O entusiasmo foi compartilhado com os fãs no ano passado. “Foi um loooongo tempo de espera. Mas agora está aqui! Bad Boys For Life Bad Boys para a Vida, em tradução livre. Estamos de volta!”, escreveu Smith em seu Instagram.

Em um animado vídeo, ele contou a novidade ao lado do colega: “Vocês todos, estou dizendo, isso é loucura, apenas esperem: é oficial! É oficial! Bad Boys 3 está acontecendo! É oficial!”.