‘Vice’ traz Christian Bale no papel do polêmico Dick Cheney

A “fórmula mágica” para se vencer o Oscar de melhor ator em 2019 pode ser a mesma que em 2018. No ano passado, Joe Wright dirigiu “O Destino de Uma Nação” como um filme-cenário para o papel da carreira de Gary Oldman, que levou a estatueta ao encarnar o ex-presidente estadunidense Winston Churchill, em uma transformação física nos patamares das que já fez… Christian Bale.

Agora, é o próprio Bale que volta a engordar muitos quilos (18, exatamente) para também encarnar um político: o ex-vice-presidente Dick Cheney. Ele protagoniza “Vice”, que estreia nesta quinta-feira nos cinemas, já como favorito para o Oscar de melhor ator. Dirigida por Adam McKay, a obra concorre em mais sete categorias, incluindo melhor filme, ator e atriz coadjuvantes, com Sam Rockwell e Amy Adams. Foto: Divulgação

Ganhar ou perder peso ou músculos para papéis vem sendo algo recorrente na carreira de Bale. Em “O Operário” (2004), ele apresentava um sombrio personagem esquelético de 55 quilos. Em “A Trapaça” (2013), estava na pele de um golpista extravagante e barrigudo, no alto de seus 100 quilos.

Mas seus trabalhos cênicos não param na aparência física e os próprios colegas de set rasgaram elogios ao ator durante as filmagens. “Ele é comprometido e esperto nas escolhas que faz como ator. Ele simplesmente faz sua preparação e está lá, fazendo parecer que é simples”, descreve ao Hollywood Streams o ator Steve Carrell, que na trama interpreta Donald Rumsfeld, secretário de Defesa no governo de George W. Bush. O ex-presidente é vivido de forma caricata por Sam Rockwell.

“Eu nunca vou esquecer do dia em que a maquiagem foi finalizada e eu disse: ‘você não está interpretando Dick Cheney, você engoliu Dick Cheney e é como se ele estivesse aqui nesse quarto’. E todos ao redor tiveram a mesma sensação. Isso é a coisa mais bizarra que eu já vi”, recorda Adam McKay. Foto: Divulgação

HUMANIZAÇÃO

Para além do caráter de comédia que a obra busca, os atores apontam que também houve uma busca por expor uma face menos explorada dos políticos. “Parte disso foi encontrar a humanidade de personagens com os quais o público já era familiarizado, para que você possa se conectar com eles como humanos e não apenas como figuras políticas”, afirma Amy Adams, que vive Lynne Cheney, mulher de Dick.

“O acordo era que eu pudesse trazer um ponto de vista positivo de Cheney, para não ser um filme previsível, para surpreender as pessoas, não importando por qual lado do espectro político seja visto. É uma visão sobre como e por que nós chegamos na situação em que estamos atualmente”, afirma Christian Bale. Pessoalmente, no entanto, ele já deixou clara sua posição política em relação ao ex-vice ao ser premiado no Globo de Ouro, agradecendo a Satã pela inspiração, em tom de brincadeira.