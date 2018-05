Terror baseado na obra do escritor Stephen King é exibido de graça

Foto: Divulgação

A Biblioteca Municipal de Americana exibe nesta quarta-feira, por meio do Cine Biblioteca, o suspense “It: A Coisa”, baseado na obra homônima do escritor americano Stephen King. A entrada é gratuita e a sessão começa às 14h. A classificação indicativa é 16 anos.

Lançado em 2017, o filme foi um sucesso de bilheteria, atingindo US$ 700,2 milhões mundialmente. O longa-metragem conta a história de um grupo de amigos adolescentes da cidade de Derry, no Maine. Para lidar com os problemas que enfrentam em casa e com a cultura do bullying na escola, eles se aproximam e se apoiam, formando o Clube dos Perdedores. Contudo, a aparente tranquilidade da cidade pequena é ameaçada quando crianças começam a desaparecer e são encontradas apenas parte de seus corpos. Os amigos então acabam se vendo envolvidos com o palhaço Pennywise.

Interpretado por Bill Skarsgard, o vilão rouba a atenção em todas as cenas que aparece. Funcionando como uma metáfora para o próprio medo, o palhaço Pennywise também funciona como um personagem não-alegórico por ser tão assustador, tanto para as crianças, quanto para os adultos.

Remake. O filme é um remake de um clássico do terror de 1990. Contudo, o tom da nova obra é menos assustador que o original e investe mais em um lado juvenil, o que de maneira alguma faz com que seja mais ingênuo – há personagens adolescentes que vivem verdadeiros pesadelos dentro de casa, por vezes mais assustadores que o próprio Pennywise. O filme aposta na relação entre os adolescentes para conquistar.

A história já tem continuação confirmada. “It: A Coisa 2” se passará 27 anos após o final do primeiro filme, mostrando a reunião do Clube dos Perdedores após a volta de Pennywise. A estreia está prevista para setembro de 2019.

Acontece. O filme “It: A Coisa” será exibido nesta quarta-feira, às 14h. A entrada é gratuita. Praça Comendador Müller, 172