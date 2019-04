Suspense terá cenas rodadas em casarões e no Jardim Botânico

A equipe de produção definiu elenco, data de início das filmagens e locais onde o filme “Assassinato Na Rua do Porto” será rodado em Americana. A partir de maio, haverá cenas sendo captadas no CCL (Centro de Cultura e Lazer), Jardim Botânico, Casarão do Salto Grande, Praia dos Namorados e às margens dos rios Piracicaba e Jaguari.

Foto: Divulgação - Prefeitura de Americana

As filmagens em locais públicos da cidade receberão apoio da Secretaria de Cultura e Turismo. “Depois, quando for lançar o filme, vai ter uma exibição no Teatro Municipal. Sessão aberta ao público, principalmente para valorizar os atores da cidade”, revela o produtor Ronaldo Britto.

Com o ator campineiro Ton Crivelaro em um dos papéis principais e direção de Nic Nilson, o filme também será rodado em Piracicaba e, possivelmente, em Cordeirópolis.

Ton, tem 31 longas-metragens no currículo e já trabalhou com diretores como Nicol Alexander, Renato Tapajós e Rodrigo Otaviano, além de contracenar com Fábio Porchat em “Vai Que Dá Certo 2”. Na TV, fez parte dos elencos de novelas como “Esperança” (Globo), e “Escrava Mãe” (Record). Também vão compor o elenco Keila Curciol, Kelly Curciol, Ronaldo Britto, Clara Martins, Giovanni Calegari, Thuanny Janotti e Vitória Gabriele Dolenc e Sanna Hetzl.

THRILLER. No enredo, vários crimes acontecem em um período de dois anos na Rua do Porto, em Piracicaba, e alguns corpos somem. No entanto, informações sobre os casos são ocultadas por autoridades, por medo de causar pânico e esvaziar o ponto turístico, afetando o comércio local. Um detetive, tentando solucionar o caso, recebe a ajuda de uma jornalista desempregada.

A Rua Porto tem papel preponderante na busca por atrair olhares à obra. “Ela é muito conhecida, principalmente na questão gastronômica, nos finais de semana. Então, pretendemos usar essa popularidade da rua para o momento do assassinato. Mas teremos cenas em outros locais”, explica Ton.

A intenção é finalizar as filmagens até agosto, encerrar a pós-produção ainda neste ano e levar a obra a festivais nacionais e internacionais.