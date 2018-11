Stan Lee, criador de Homem-Aranha e X-Men, morre aos 95 anos

Uma das principais mentes criativas por trás dos personagens da Marvel Comics, o escritor e autor Stan Lee morreu na manhã desta segunda-feira (12), aos 95 anos, de acordo com a mídia norte-americana. Lee, que nasceu em 28 de dezembro de 1922, foi o criador de personagens icônicos das histórias em quadrinhos, como Homem-Aranha, Thor, Pantera Negra, Doutor Estranho, Homem de Ferro, Quarteto Fantástico e X-Men.

Foto: Divulgação

De acordo com informações divulgadas pelo site TMZ, a morte foi confirmada pela filha do escritor, J.C. Uma ambulância foi chamada às pressas para a casa de Stan Lee, em Hollywood, na manhã desta segunda-feira. Ele foi levado para o Cedars-Sinai Medical Center, onde não aguentou e faleceu. O motivo da morte, no entanto, ainda não foi divulgado.

Durante sua vida, Lee ajudou a catapultar as vendas da Marvel Comics, colaborando com uma série de artistas de renome, como Jack Kirby e Steve Ditko. Com seus personagens, o autor ajudou a transformar a Marvel numa das principais editoras de quadrinhos dos Estados Unidos. A importância de Lee para o mercado de quadrinhos é inegável e o legado que o autor deixa é algo que será sempre lembrado.

Lee também realizou pequenas participações nos mais diversos filmes de herois da editora, como Os Vingadores, Guardiões da Galáxia, Quarteto Fantástico e o Surfista Prateado, O Incrível Homem-Aranha 2, entre diversos outros.