Sequência retorna ao colégio de Hogwarts

A escritora J.K. Rowling ganhou o mundo com a franquia Harry Potter e a história do menino bruxo que sobreviveu à ira de Voldemort. Os sete livros da saga renderam oito filmes de sucesso… Mas era muito pouco para os fãs. Por isso, em 2016, a inglesa de 53 anos estreou como roteirista em “Animais Fantásticos e Onde Habitam”, produção que mostrava a história do mundo mágico anos antes do nascimento de Harry.

A premissa era muito simples: mostrar a história de Newt Scamander (Eddie Redmayne), um excêntrico magizoologista que precisa resgatar criaturas mágicas ao redor do mundo. O sucesso foi tão grande que a produção ganhou um novo escopo, se transformando no primeiro longa de um total de cinco, que pretendem mostrar uma guerra entre bruxos. Foto: Divulgação

“Animais Fantásticos: Os Crimes de Grindelwald” é o segundo episódio desse universo e já está em cartaz nos cinemas de todo o Brasil.

Na história, Newt reencontra os amigos Tina Goldstein (Katherine Waterston), Queenie Goldstein (Alison Sudol) e Jacob Kowalski (Dan Fogler), enquanto é recrutado pelo seu antigo professor em Hogwarts, Alvo Dumbledore (Jude Law), para enfrentar o terrível bruxo das trevas Gellert Grindelwald (Johnny Depp), que escapou da custódia da Macusa (Congresso Mágico dos EUA) e reúne seguidores, dividindo o mundo entre seres de magos sangue puro e seres não-mágicos.

“A primeira menção a Grindelwald aparece em Harry Potter e a Pedra Filosofal, então ele faz parte da história desde o início”, explicou a escritora e roteirista à revista norte-americana Entertainment Weekly. “Ele é um famoso mago das trevas que Dumbledore derrotou em 1945 e um personagem essencial para entender como Dumbledore se tornou Dumbledore”, ressaltou.

Expansão. Rowling também falou da mudança na quantidade de filmes da saga Animais Fantásticos – no início, seriam três, mas o número aumentou para cinco posteriormente. “É sempre possível que os detalhes mudem no decorrer do caminho, mas o arco da história está lá. É uma oportunidade incrível de contar partes da história por trás de tudo, que nunca foi dita nos livros originais”. E ela ainda faz mistério: “Acho que os fãs ficarão surpresos ao encontrar um personagem em particular neste filme”.