‘Roma’ x ‘Pantera Negra’: quebra de paradigmas no Oscar

A lista de indicados ao Oscar 2019 expõe uma conquista de espaço pelo streaming, maior abertura a filmes de fora do circuito hollywoodiano e continuidade a uma preocupação com representatividades. A principal premiação do cinema nos Estados Unidos teve “Roma”, filme da Netflix, e “A Favorita” com o maior número de indicações (dez cada). “Pantera Negra” conta com 7 indicações – confira a lista completa de indicados aqui. Abaixo, a opinião da equipe do LIBERAL sobre a grande premiação do cinema de Hollywood:

O favorito, por Rodrigo Pereira

Quem tem “Roma” vai ao Oscar. Badalada, a obra máxima da carreira de Alfonso Cuarón pode consolidar ainda mais a hegemonia de diretores mexicanos nos prêmios da Academia nos últimos anos. E seria, ainda, uma vitória em outras esferas. Primeiro: do cinema de autor, de arte, com um enredo que fala através de sutilezas, por meio de uma técnica magistral. Segundo: uma vitória política, já que traz uma história com crítica social, profundamente humanizada, e que se passa no país do qual Trump quer ver seu povo separado por meio de um muro. Foto: Divulgação

Mais completa, a obra destoa da maior parte das demais produções que concorrem a melhor filme, mais voltadas ao entretenimento ou apoiadas em atuações. É o caso de “Bohemian Rhapsody”, oficial demais, com falhas de adaptação da história real, mas bem carregada pela atuação de Rami Malek, sacadas cômicas e caráter de filme-show; “Nasce Uma Estrela”, que mantém clichês da história clássica que adapta, mas se beneficia dos inesperados triunfos cênicos de Lady Gaga e Bradley Cooper; “A Favorita”, o mais convencional filme do grego Yorgos Lanthimos, que deveria ter sido reconhecido por obras anteriores e, agora, vê sua assinatura ficar em segundo plano diante da desenvoltura da atriz Olivia Colman.

Já “Green Book” traz a maior atuação da carreira de Viggo Mortensen, Mahershala Ali novamente impecável e um roteiro que privilegia o arco de desenvolvimento de personagens. O mais próximo de “Roma” em qualidade. Mas, estamos diante de um prêmio que segrega artistas por nacionalidade, já premiou o péssimo “Argo” e negligenciou a estatueta de melhor diretor a mestres como Kubrick, Hitchcock, Tarkovski, Felini, Godard e Kurosawa. Surpresas não estão descartadas.

A novidade, por Danilo Reenlsober

Os filmes de super-herói, campeões de bilheteria ao redor do mundo, sempre foram esnobados nas principais premiações do cinema, designados apenas às categorias técnicas, como efeitos visuais e som. Isso aos poucos vem mudando e o Oscar sacramenta essa mudança ao colocar “Pantera Negra”, da Marvel Studios, como o primeiro filme do gênero a concorrer na categoria principal: a de melhor filme. Foto: Divulgação

Os heróis já vinham tentando conquistar seu espaço há tempos. Heath Ledger ganhou um Oscar póstumo pela sua atuação inesquecível como Coringa em “Batman: O Cavaleiro das Trevas”. No ano passado, “Logan”, terceira aventura solo do mutante Wolverine, competiu na categoria de melhor roteiro adaptado. No entanto, nunca um herói chegou ao lugar mais desejado de uma das cerimônias mais importantes de Hollywood.

Seria inocência, porém, acreditar numa vitória do rei T’Challa. A competição é forte, principalmente com filmes como “Roma” ou “Green Book: O Guia” na mesma disputa. No entanto, aqui vale aquela máxima de que, mais importante do que ganhar, é competir. Colocar “Pantera Negra” como um dos principais concorrentes à estatueta mostra que a Academia está mudando e dando valor não só aos filmes que geram o lucro dos estúdios, mas também, à diversidade.

“Pantera Negra” foi um verdadeiro acontecimento em 2018. Arrecadou bilhões na bilheteria e mostrou para todas as pessoas que, independente da cor de sua pele, qualquer um pode ser rei – e herói. Se o prêmio de melhor filme está distante, no entanto, outros parecem bem mais possíveis: não se surpreenda se o longa dirigido por Ryan Coogler vencer categorias como canção original, direção de arte ou figurino. Nessas, o longa não é azarão.