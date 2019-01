Robert Redford receberá César Honorário

O ator, diretor e produtor americano Robert Redford receberá o César Honorário na 44ª edição dos prêmios César, o Oscar do cinema francês, que será realizada no dia 22 de fevereiro, informou nesta sexta-feira a Academia do Cinema da França.

Redford, de 82 anos, “deixou sua marca” em cada um de seus trabalhos cinematográficos, acrescentou a instituição sobre o também fundador e presidente do Festival de Sundance.

O ator adquiriu fama em filmes como Butch Cassidy (1969) e Nosso Amor de Ontem (1973), e se tornou um dos galãs mais cobiçados do cinema, tendo atuado em Todos os Homens do Presidente (1976) e Entre Dois Amores (1985).

As informações são do jornal O Estado de S. Paulo.