Projeto retorna com documentário de Raul Seixas

As sessões gratuitas de cinema do Programa Pontos MIS em Americana retornam nesta semana com uma mudança: agora, as exibições serão realizadas às segundas-feiras, e não mais às terças. A primeira sessão ocorre nesta segunda, às 19h30, com o documentário “Raul – O Início, O Fim e O Meio”.

Foto: Divulgação

A obra aborda a carreira do cantor e compositor Raul Seixas, ícone do rock brasileiro. Com vasto material de arquivo e relatos de amigos, familiares e parceiros, o filme apresenta ao espectador uma contextualização histórica da carreira do artista e um retrato multidimensional, que confirma a genialidade e a fragilidade do homem por trás de sua excêntrica e provocativa persona pública.

Promovido pelo Governo do Estado de São Paulo, por meio da Secretaria de Cultura e Economia Criativa e do Museu da Imagem e do Som, o projeto acontece em Americana por meio de parceria com a Secretaria Municipal de Cultura e Turismo, tendo como objetivo a criação de espaços alternativos para a exibição de filmes de forma gratuita, promovendo o acesso ao cinema para todos os públicos.

Também visa fomentar a formação de público e de novos profissionais da área através da realização de oficinas de audiovisual.

As atividades de 2019 tiveram início em março com a palestra “Fotografia de Autor: entre documentos e arte nos museus”, ministrada pela fotógrafa Flávia Baxhix.