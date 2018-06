Primeira atriz a interpretar uma Bond Girl morre aos 90 anos

Eunice Gayson, atriz britânica que interpretou a primeira Bond Girl dos filmes da franquia 007, morreu nesta sexta-feira, aos 90 anos. A causa da morte não foi divulgada.

Eunice ficou famosa por dar vida à personagem Sylvia Trench nos dois primeiros filmes da série do famoso espião britânico: 007 contra o satânico Dr. No (de 1962) e Moscou contra 007 (lançado em 1963). Foto: Twitter / Reprodução

A morte foi divulgada pelos produtores Michael G. Wilson e Barbara Broccoli em um comunicado divulgado no perfil oficial da franquia no Twitter. “Estamos muito tristes de saber que Eunice Gayson, nossa primeira ‘Bond girl’, que interpretou Sylvia Trench em ‘Dr. No’ e ‘Moscou contra 007’, faleceu. Nossos sinceros sentimentos estão com toda a família”, disse o comunicado.

Sylvia Trench foi par romântico do espião britânico, na época vivido pelo ator Sean Connery. A atriz revelou, em 2012, em entrevista à BBC, que o ator estava muito nervoso e quase não conseguiu falar a famosa frase “Bond. James Bond” – que marcaria para sempre o personagem.

Mesmo tendo aparecido em dois filmes, Eunice não pode usar sua própria voz para dar vida à personagem. Na época, era comum que as Bond Girls tivessem suas falas dubladas pela artista Nikki van der Zyl.

Além de 007, a atriz também participou de outros trabalhos no cinema, como o musical Melody in the Dark (de 1949) e o horror A Vingança de Frankenstein” (de 1958). Entre as décadas de 60 e 70, na TV, Eunice também participou das produções The Saint e Albert and Victoria.