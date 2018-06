Premiado filme do Irã é exibido no MAC

Os cinéfilos de Americana terão a oportunidade de conferir nesta terça-feira uma amostra da nova produção de cinema iraniano. O drama “O Apartamento”, de Ashgar Farhadi, será exibido às 19h30 no MAC (Museu de Arte Contemporânea) de Americana, com entrada gratuita. A sessão é realizada em parceria com o projeto Ponto MIS (Museu da Imagem e do Som), mantido pela Secretaria de Estado da Cultura.

Foto: Divulgação

Na história, o casal Emad (Shahad Hossini) e Rana (Taraneh Alidoosti) moram no Teerã e precisam mudar-se para um novo apartamento, pois o atual corre risco de desabar. Sem saber, eles vão morar em um antigo endereço de uma prostituta.

Um dia, um estranho bate à porta do apartamento, e Rana atende pensando que é o marido. Ele a confunde com a antiga inquilina e é atacada pelo homem. Mas a esposa tenta esconder detalhes do que aconteceu do marido, que passa a buscar o autor da agressão para vingá-la.

“O Apartamento” foi lançado em 2016 e conquistou destaque no cenário cinematográfico. Foi vencedor do Oscar de melhor filme estrangeiro do ano seguinte, e também premiado como roteiro do Festival de Cannes. A trama é uma releitura da peça “A Morte do Caixeiro Viajante”, do célebre dramaturgo Arthur Miller.

Acontece

O filme “O Apartamento” será exibido nesta terça-feira, às 19h30. A entrada é gratuita. O MAC fica na Avenida Brasil, 1.293, Jardim São Paulo. Informações pelo telefone 3408-4800.