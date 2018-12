Parque de Hortolândia recebe sessões ao ar livre

Exibições de filme ao ar livre estão na programação do 2º Natal Sustentável, que está ocorrendo no Parque Socioambiental Irmã Dorothy Stang, em Hortolândia. O projeto “Cinema no Parque” vai até o próximo sábado e engloba a apresentação de filmes brasileiros por meio do Ponto MIS (Museu da Imagem e do Som). As sessões gratuitas ocorrem às 20h. A iniciativa é uma parceria das Secretarias de Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável e de Cultura, Esportes e Lazer.

O telão fica próximo ao parquinho. A Secretaria de Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável disponibiliza 80 cadeiras para o público assistir aos filmes.

Nesta quarta e sexta-feira, haverá sessões de “O Vendedor de Sonhos”. A produção é uma adaptação do best seller “O Vendedor de Sonhos – O Chamado”, do psiquiatra, psicoterapeuta e escritor paulista Augusto Cury. A obra é a primeira da série de mesmo título. A classificação indicativa é de 12 anos.

A história é sobre um psicólogo decepcionado com a vida, interpretado por Dan Stulbach. Ele tenta se suicidar, mas é impedido por um mendigo, chamado de “Mestre”, personagem vivido pelo ator César Troncoso. Logo, surge uma peculiar amizade entre os dois. A partir daí, o “Mestre” e o psicólogo passam a tentar salvar a vida de outras pessoas. O filme tem direção de Jayme Monjardim, que já dirigiu novelas e filmes como “O Tempo e O Vento”, “Terra Nostra” e “Pantanal”. Foto: Divulgação

Já nesta quinta e sábado, ocorrem exibições de “Redemoinho”, baseado no livro “O Mundo Inimigo – Inferno Provisório Volume 2”, do romancista mineiro Luiz Ruffato. A classificação indicativa é de 14 anos.

O filme é ambientado na cidade de Cataguases (MG). A história é sobre o reencontro de dois amigos, Luzimar e Gildo, que há muito tempo não se viam. Na véspera do Natal, em uma conversa regada a muita bebida, eles reavaliam suas vidas e conversam sobre remorsos e alegrias. O elenco conta com Irandhir Santos, Demick Lopes, Dira Paes e Cássia Kis. O filme é a de estreia do diretor José Luiz Villarim.

ACONTECE: As exibições do projeto “Cinema No Parque” vão ocorrer até sábado, sempre às 20h, no Parque Socioambiental Irmã Dorothy Stang, com entrada gratuita. O parque fica localizado na Rua Manoel Antonio da Silva, 415, no Jardim Nossa Senhora de Fátima.