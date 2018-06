‘Oito Mulheres e um Segredo’ é a estreia desta quinta-feira nos cinemas

Os fãs da trilogia “Onze Homens e um Segredo”, sucesso mundial desde o primeiro filme, de 2001, podem comemorar a estreia desta quinta-feira. Chega às telas do Brasil o longa-metragem “Oito Mulheres e um Segredo”, que segue a mesma linha da franquia anterior, mas desta vez é estrelada por personagens femininas, como já diz o título. E, assim como nos filmes anteriores, o elenco de protagonistas é formado por diversas estrelas de Hollywood. São elas Sandra Bullock, Cate Blanchett, Anne Hathaway, Mindy Kaling, Sarah Paulson, Awkwafina, a cantora Rihanna (que faz sua estreia no cinema) e Helena Bonham Carter.

A história começa quando Debbie Ocean (Sandra Bullock), termina de cumprir pena de cinco anos de prisão. Em liberdade, ela escala uma equipe de especialistas em diversas áreas criminais para roubar 150 milhões de dólares em diamantes, cuja joia será usada pela famosa atriz Daphne Kluger (Anne Hathaway), durante o tapete vermelho do famoso Met Gala.

A direção de “Oito Mulheres e um Segredo” é de Gary Ross, que também é idealizador e co-roteirista do filme junto a Olivia Milch. “Esse time fora da lei sempre esteve no coração dos amantes de filmes norte-americanos, mas todos eles eram homens. Eu estava intrigado com a ideia de um grupo de mulheres poderosas atuando por este gênero, que sempre pareceu não ter limites. E, além disso, eu adoro filmes de assalto!”, justifica Ross na divulgação do filme.

Foto: Divulgação

Segundo o diretor, a ideia deste novo filme surgiu há cinco anos, e o diretor oficial da trilogia anterior, Steven Soderbergh, esteve envolvido nesta versão de forma indireta. “Steven é um amigo muito próximo e nós estivemos colaborando ‘não-oficialmente’ em projetos mútuos ao longo dos anos. Se ele não estivesse envolvido nisso, acho que o filme não teria acontecido”, revela Ross.

Na divulgação de “Oito Mulheres e um Segredo”, a atriz Sandra Bullock afirma que filmes de assalto sempre são divertidos, mas que este vai além. “Este filme é, na verdade, sobre essas oito lindas, complexadas, inteligentes e engraçadas mulheres que vão embarcar juntas nesta jornada, e sobre todos as reviravoltas que vão ocorrer”, adianta.

A co-roteirista Olivia Milch defende ainda que Gary Ross entendeu a necessidade de dar voz às mulheres envolvidas na produção. “Eu fiquei encantada em poder fazer parte disso! O filme tem este ‘frescor’ e alegria das personagens, essa narrativa que ‘vem e vai’. Nós meio que descobrimos as mesmas coisas trabalhando juntos”, completa.