Nova Odessa exibe produção inédita ‘Operação Hip Hop’

Com a intenção de contribuir para a descentralização da arte das capitais para o interior, a novaodessense Denise Pelusch criou um projeto que faz sua estreia nesta sexta-feira, no Teatro Municipal da cidade. Tradutora de filmes exibidos em festivais pelo Brasil, como a Mostra Internacional de São Paulo, ela traz a Nova Odessa a exibição inédita do filme “Operação Hip Hop”, da Nova Zelândia, nesta sexta-feira e sábado. A intenção é que a iniciativa ganhe edições futuras.

Denise se mudou para os Estados Unidos em 2011, para estudar, onde acabou se casando e estabelecendo moradia. “Comecei a trabalhar com tradução de filmes há uns anos atrás e com isso conheci pessoas do ramo. Também percebi que muitos dos melhores filmes a que eu tenho acesso por aqui acabam não chegando ao Brasil, ou se chegam, vão a mostras nas cidades-centro e a população do interior acaba não tendo acesso a esse tipo de oportunidade”, conta ela, que mora em Boulder, no Colorado, mas ainda mantém laços com Nova Odessa e apresentou seu projeto a Cícero Edno, diretor de Cultura e Turismo, que o acolheu. Foto: Divulgação

O filme escolhido mostra um grupo de idosos que decide montar uma coreografia de hip-hop para apresentar em Las Vegas. “O filme envolve a jornada de ensaios e esforços para arrecadar o dinheiro para a viagem, enquanto que também retrata a vida dos participantes e suas histórias de vida de uma forma que nos emociona e inspira, eu acredito. É um filme leve, engraçado e comovente, cheio de música”, descreve.

Um dos motivos da escolha foi homenagear os cidadãos novaodessenses idosos e apresentar uma forma de os mais jovens se ligarem a eles, por meio da cultura hip-hop, comum a essa faixa etária.

Denise conta que uma das dificuldades em trazer um filme fora do grande circuito para exibição é que ele já foi editado e finalizado, sem opção de legenda em português. “Eu trabalhei com a diretora do filme (Billie Jordan), com o estúdio e com a distribuidora para adicionar as legendas que eu elaborei ao filme para a nossa mostra. O filme é ganhador de muitos prêmios, e é a primeira vez que será apresentado no Brasil”, conta. Outras exibições estão em mente, mas ainda não planejadas.

ACONTECE: O filme será exibido nesta sexta-feira e sábado, a partir das 20h, no Teatro Municipal de Nova Odessa, que fica localizado na Rua do Tamboril, 140, Jardim das Palmeiras. A entrada custa R$ 5.