Morre aos 77 anos Bernardo Bertolucci, diretor de ‘O Último Tango em Paris’

O cineasta italiano Bernardo Bertolucci, conhecido por filmes como “O Último Tango em Paris” e “O Último Imperador”, morreu em Roma aos 77 anos. A causa da morte não foi revelada, mas o jornal “Corriere Della Sera” afirma que o cineasta conviveu com uma “longa doença”.

A assessoria de imprensa de Bertolucci, Punto e Virgola, confirmou a morte em um e-mail enviado à agência de notícias Associated Press. A estatal italiana RAI disse que Bertolucci morreu em sua casa em Roma, cercado pela família.

Classificado com o último mestre do cinema italiano pela imprensa do seu país, Bertolucci, recebeu, entre outros importantes prêmios, uma Palma de Ouro honorária em 2011 no Festival de Cannes pelo conjunto de sua obra.

*Com agências internacionais.