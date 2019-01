MIS Campinas exibe melhores filmes de 2018

Pelo sétimo ano consecutivo o MIS (Museu da Imagem e do Som) de Campinas realiza em janeiro uma programação especial e gratuita dedicada a uma seleção de melhores filmes do ano anterior. A seleção é de Ricardo Pereira e Gustavo Sousa. A novidade para 2019 é a paridade de gênero como um dos critérios na seleção dos filmes: 50% dos filmes selecionados são dirigidos por homens e os outros 50% por mulheres.

Foto: Divulgação

A primeira das exibições vai ocorrer nesta sexta-feira, a partir das 20h, com “Feliz Como Lázaro”. Dirigida por Alice Rohrwacher, a obra traz uma leitura livre da história bíblica de Lazzaro (Adriano Tardiolo), mostrado um garoto pobre e pouco inteligente, mas extremamente bondoso. Ele é explorado pelos familiares, fazendo trabalhos forçados diariamente. No entanto, após uma tragédia, Lazzaro retorna à vida no século 21. Ele não compreende mais a lógica deste mundo, mas pretende reencontrar a sua família e viver como antigamente. O ciclo “Melhores do Ano no MIS Campinas” prossegue no mês de fevereiro apenas com filmes nacionais sendo exibidos.

Programação

04/01 Sexta

20h00: “Feliz Como Lázaro” (Alice Rohrwacher)

05/01 Sábado

20h00: “The Square – A Arte da Discórdia” (Ruben Östlund)

10/01 Quinta

20h00: “Colo” (Teresa Villaverde)

11/01 Sexta

20h00: “Em Pedaços” (Fatih Akin)

12/01 Sábado

20h00: “Você Nunca Esteve Realmente Aqui” (Lynne Ramsay)

17/01 Quinta

20h00: “Zama” (Lucrecia Martel)

18/01 Sexta

20h00: “Visages, Villages” (Agnes Varda e JR)

19/01 Sábado

20h00: “Roma” (Alfonso Cuáron)

24/01 Quinta

20h00: “Entre-Laços” (Naoko Ogigami)

25/01 Sexta

20h00: “Custódia” (Xavier Legrand)

26/01 Sábado

20h00: “Infiltrado na Klan” (Spike Lee)

31/01 Quinta

20h00: “Em Chamas” (Lee Chang-dong)