Julie Adams, estrela de ‘O Monstro da Lagoa Negra’, morre aos 92

A atriz americana Julie Adams, protagonista do clássico do terror O Monstro da Lagoa Negra (1954), de Jack Arnold, morreu no domingo, aos 92 anos.

O cineasta mexicano Guillermo del Toro se inspirou nela para fazer seu filme premiado A Forma da Água (2017), e lamentou a morte da atriz no Twitter. “Lamento a morte de Julie Adams. Isso me dói em um lugar muito profundo de mim, onde os monstros nadam”, disse o cineasta que ganhou o Oscar de melhor filme e melhor diretor por A Forma da Água.

Nascida em 17 de outubro de 1926 em Waterloo, nos Estados Unidos, a atriz, cujo nome original era Betty May Adams, se mudou ainda jovem para a Califórnia, onde trabalhou como secretária enquanto fazia aulas de interpretação.

Entre seus trabalhos estão Brasa Viva, The Dalton Gang, E o Sangue Semeou a Terra, Só Resta a Lembrança, Império do Pavor, Sangue por Sangue e muitos outros. O Monstro da Lagoa Negra é seu filme mais famoso. Trabalhou também para a televisão e atuou até aos anos 1990.