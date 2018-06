Halle Berry poderá dar vida à Meghan Markle

Após seu casamento com Harry, Meghan Markle não será mais vista nas telinhas como atriz, mas de outra forma! Segundo o site Radar Online, especulações afirmam que Halle Berry e Zoe Saldana são fortes nomes para interpretar a duquesa em um longa surpreendente.

Foto: Divulgação

Será que Meghan algum dia já imaginou quais caminhos sua vida iria trilhar? Ela se tornou uma atriz renomada, teve o sonho de virar uma princesa de verdade realizado e agora poderá ser inspiração para um filme e, como se não bastasse, ainda seria interpretada por grandes atrizes de Hollywood!

Mas o que ela com certeza também não esperava é que a história que poderá ser contada no longa não é exatamente sobre seu conto de fadas. Na verdade, ainda de acordo com o Radar Online, o filme seria a respeito do divórcio da duquesa que precederia sua morte, tenso né?

Na verdade, a trama conturbada ainda referenciaria o casamento de Diana com Charles, cuja morte é alvo de inúmeras teorias de conspiração.

Muitas pessoas acreditam que Diana teria sido assassinada quando ela deixou a realeza, e o filme também que fazer uma alusão a isto, contou uma fonte ao site.