Oscar premia ‘Green Book’ como melhor filme

O filme “Green Book: O Guia”, do diretor Peter Farrelly, foi escolhido como o Melhor Filme na cerimônia do Oscar 2019, realizada na noite deste domingo, em Los Angeles. A obra concorreu a cinco categorias, e venceu em três: além de Melhor Filme, faturou as estatuetas de Melhor Ator Coadjuvante, com Mahershala Ali, e de Melhor Roteiro Adaptado.

Foto: Divulgação

“Green Book: O Guia” baseia-se numa história real dos anos 1960 nos EUA, quando leis de segregação racial ainda estavam em vigor no sul do país. O celebrado pianista Don Shirley (Ali), negro, contrata o leão de chácara ítalo-americano Tony Lip (Viggo Mortensen) para ser seu motorista e segurança numa turnê pela região.

Embora tenha vencido a principal categoria do Oscar 2019, o filme não foi o mais premiado da noite. A honra coube a “Bohemian Rhapsody”, a biografia da banda britânica de rock Queen, que venceu em quatro categorias: Melhor Montagem, Melhor Edição de Som, Melhor Mixagem de Som e Melhor Ator, com Rami Malek.

Assim como “Green Book: O Guia”, “Roma” e “Pantera Negra” também conquistaram três estatuetas. O filme mexicano conquistou os prêmios de Melhor Diretor (Alfonso Cuarón), Melhor Filme Estrangeiro e Melhor Fotografia. Já “Pantera Negra” foi escolhido como Melhor Figurino, Melhor Design de Produção e Melhor Trilha Sonora.

Confira a lista dos vencedores da noite

Melhor Filme

“Green Book: O guia”

“Bohemian Rhapsody”

“Infiltrado na Klan”

“A favorita”

“Pantera Negra”

“Roma”

“Nasce uma estrela”

“Vice”

Ator

Rami Malek (“Bohemian Rhapsody”)

Christian Bale (“Vice”)

Bradley Cooper (“Nasce Uma Estrela”)

Willem Dafoe (“No Portal da Eternidade”)

Viggo Mortensen (“Green Book”)

Atriz

Olivia Colman (“A Favorita”)

Lady Gaga (“Nasce Uma Estrela”)

Glenn Close (“A Esposa”)

Yalitza Aparicio (“Roma”)

Melissa McCarthy (“Poderia Me Perdoar?”)

Diretor

Alfonso Cuarón (“Roma”)

Spike Lee (“Infiltrado na Klan”)

Yorgos Lanthimos (“A Favorita”)

Adam McKay (“Vice”)

Pawel Pawlikowski (“Guerra fria”)

Atriz coadjuvante

Regina King – “Se a rua Beale falasse”

Amy Adams – “Vice”

Emma Stone – “A favorita”

Rachel Weisz – “A favorita”

Marina de Tavira – “Roma”

Trilha sonora original

“Pantera Negra”

“Se a rua Beale falasse”

“O retorno de Mary Poppins”

“Infiltrado na Klan”

“Ilha dos cachorros”

Ator coadjuvante

Mahershala Ali – “Green Book – O guia”

Adam Driver – “Infiltrado na Klan”

Richard E. Grant – “Poderia me perdoar?”

Sam Elliott – “Nasce uma estrela”

Sam Rockwell – “Vice”

Roteiro adaptado

“Infiltrado na Klan”

“A balada de Buster Scruggs”

“Poderia me perdoar?”

“Se a rua Beale falasse”

“Nasce uma estrela”

Roteiro original

“Green Book – O guia”

“A favorita”

“No coração da escuridão”

“Roma”

“Vice”

Edição

“Bohemian Rhapsody”

“Infiltrado na Klan”

“A favorita”

“Green Book – o guia”

“Vice”

Fotografia

“Roma”

“Guerra fria”

“A favorita”

“Never Look Away”

“Nasce uma estrela”

Filme de língua estrangeira

“Roma”

“Cafarnaum”

“Guerra fria”

“Never Look Away”

“Assunto de família”

Melhor animação

“Homem-Aranha no Aranhaverso”

“Os Incríveis 2”

“Ilha dos Cachorros”

“Mirai”

“WiFi Ralph – Quebrando a Internet”

Canção original

“Shallow”, “Nasce uma estrela”

“All The Stars”, “Pantera Negra”

“I’ll Fight”, “RBG”

“The Place Where Lost Things Go”, “O retorno de Mary Poppins”

“When A Cowboy Trades His Spurs for Wings”, “A balada de Buster Scruggs”

Figurino

“Pantera Negra”

“A balada de Buster Scruggs”

“A favorita”

“O retorno de Mary Poppins”

“Duas rainhas”

Curta-metragem

“Skin”

“Detainment”

“Fauve”

“Marguerite”

“Mother”

Edição de som

“Bohemian Rhapsody”

“Pantera Negra”

“O primeiro homem”

“Um lugar silencioso”

“Roma”

Mixagem de som

“Bohemian Rhapsody”

“Pantera Negra”

“O primeiro homem”

“Roma”

“Nasce uma estrela”

Curta de animação

“Animal Behavior”

“Bao”

“Late Afternoon”

“One Small Step”

“Weekends”

Direção de arte

“Pantera Negra”

“A favorita”

“O primeiro homem”

“O retorno de Mary Poppins”

“Roma”

Efeitos visuais

“Vingadores: Guerra infinita”

“Christopher Robin: Um Reencontro Inesquecível ”

“O primeiro homem”

“Ready Player One”

“Solo: Uma história Star Wars”

Maquiagem e penteado

“Vice”

“Duas rainhas”

“Border”

Documentário

“Free Solo”

“Hale County”

“Minding the Gap”

“Of Fathers and Sons”

“RBG”

Documentário curta-metragem

“Absorvendo o tabu”

“Black Sheep”

“End Game”

“Lifeboat”

“A Night at the Garden”