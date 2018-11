Fusão de gêneros, com o toque de J. J. Abrams

Jeffrey Jacob Abrams se tornou conhecido como J. J. Na TV, fez história com Lost. No cinema, reinventou as séries Missão Impossível, Star Trek e Star Wars. Claro que a seguinte será uma afirmação controversa, mas seu melhor filme é Super 8, que mistura gêneros de uma forma muito interessante. Um drama intimista. Um garoto que perdeu a mãe realiza um filme amador com os amigos e descobre um monstro do espaço, carente como ele. Ajudam-se mutuamente.

De todos os filmes de J. J., Operação Overlord é o que mais se assemelha a Super 8. O diretor creditado é Julius Avery, mas o filme tem a marca do produtor. Outra mistura de gêneros. Um filme de guerra, que vira fantasia científica e… Terror?

Um pelotão americano, ou o que sobrou dele, chega a uma cidadezinha francesa. Nas proximidades, há um castelo que também é laboratório, onde os nazistas realizam experimentos para criar soldados indestrutíveis. Criam uma raça de zumbis. Ah, sim, também é uma história de amor. De certa forma, é Bastardos Inglórios mais louco. Cuidado com as palavras. O garoto protagonista, um jovem negro, é tudo menos bastardo.

Operação Overlord

(EUA/ 2018, 110 min.)Dir. de Julius Avery, com Wyatt Russell, Jovan Adepo, Pilou Asbæk

