Filme sobre história de banda satânica Mayhem ganha seu 1º teaser

A distribuidora Vice Films divulgou, no último dia 24, o teaser do filme Lords of Chaos (Lordes do Caos, em tradução livre). A obra será lançada no dia 8 de fevereiro, nos Estados Unidos.

Além disso, dois cartazes de Lords of Chaos já haviam sido divulgados. Com um estilo sombrio e em preto e branco, o primeiro pôster mostra o rosto de um jovem maquiado e fã de metal satânico. O segundo, traz uma igreja queimada – isso porque o filme conta a história do grupo norueguês de black metal Mayhem, da década de 1980, e de seus participantes, conhecidos por seu envolvimento em incêndios de igreja e também em um assassinato.

Lords of Chaos é dirigido pelo sueco Jonas Akerlund. Ele também está sob o comando de Polar, uma adaptação cinematográfica da série de quadrinhos homônima, com lançamento previsto para 2019.