Filme que será exibido em Americana traz cruel reflexo da guerra

“Não é possível que, sendo as criancinhas tão inteligentes, os adultos sejam tão estúpidos”. A frase do escritor francês Alexandre Dumas Filho é amplamente atemporal, real e triste. Perde-se a inocência para a ganância. Ganha-se a experiência para utilizá-la em função do individualismo.

E se o cinema é um olhar, acima de tudo, os absurdos que envolvem uma guerra se tornam ainda mais desnudados sob o ponto infantil. É o que prova a animação “Túmulo dos Vaga-lumes” (1988), de Isao Takahata, que será exibido nesta quarta-feira, às 14h, no Cine Biblioteca, em Americana. A obra-prima nipônica fecha programação em memória ao bombardeio às cidades japonesas de Hiroshima e Nagasaki, durante a Segunda Guerra Mundial. Foto: Divulgação

O filme se tornou referência na denúncia de que conflitos bélicos não poupam qualquer faixa etária. “A Vida É Bela”, de Roberto Benigni, lançado nove anos depois, foi um dos que mais bebeu de sua fonte. Mas Takahata também trouxe remissão a clássicos como “A Infância de Ivan” (Andrei Tarkovsky, 1962) e “Vá e Veja” (Elem Klimov, 1985), essenciais quando o tema envolve ingênuos olhares assustados diante de bombas despejadas dos céus.

No enredo, o jovem Seita e sua irmãzinha Setsuko lutam para sobreviver durante a Segunda Guerra Mundial, no Japão. Em meio à perda de familiares e pessoas próximas, vivenciam uma rotina de miséria, fuga de ataques de tropas norte-americanas e de negligência da comunidade local quanto à sua situação de vulnerabilidade.

Em meio a este cenário, resta a Seita se apegar a detalhes para desviar o foco de sua irmã para os últimos resquícios de coisas boas da vida. Uma bala de frutas, um banho de mar e a luz de vaga-lumes levados para dentro de um abrigo antibombas são alguns dos artifícios usados pelo personagem para não deixar morrer a infância que foi roubada da pequena.

A animação faz pensar sobre o egoísmo frente à dor do próximo. Assustados diante da situação de calamidade, moradores locais negam-se a ajudar quem passa fome ou está adoentado. Apenas o desejo incontido de Setsuko de comer um bolinho de arroz já é motivo suficiente para que toda uma guerra seja interrompida. Apenas a pureza de uma mente que cultiva a mais completa compaixão e questiona “por que os vagal-umes têm de morrer tão cedo”. Cenas amargas para qualquer ser humano, mas necessárias para fazer refletir sobre a condição do outro, seu direito de existir, e a onda de intolerância que insiste em se disseminar pelo mundo, mais de sete décadas depois.

ACONTECE: “Túmulo dos Vagalumes” será exibido às 14h, na Biblioteca Municipal Professora Jandira Basseto Pântano, localizada na Praça Comendador Müller, em Americana. A entrada é gratuita.