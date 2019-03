Filme ‘Hebe’ omite uso de joias reais da apresentadora para evitar roubos

A apresentadora Hebe Camargo, morta em 2012, sempre chamou atenção por usar joias valiosas e roupas marcantes. No filme Hebe – A Estrela do Brasil, em que Andréa Beltrão retratará sua vida, não podia ser diferente.

Em coletiva de imprensa realizada na última sexta-feira, 8, Dia Internacional da Mulher e também data em que Hebe faria seu aniversário de 90 anos, a produtora Carolina Kotscho revelou que foram usadas peças reais nas gravações do filme, mas que optaram por omitir tal informação para evitar roubos. Dessa forma, “fingiram” que os anéis, colares, brincos e pulseiras eram falsos.

“A gente não tinha seguro, já que nenhuma seguradora aceitou cobrir. Também não daria para gastar todo o orçamento com seguranças, então as joias ficavam na minha casa. No dia da filmagem, as carregava em uma mochila bem pobre e entregava direto para o figurinista, que colocava imediatamente na sua pochete”, relatou na ocasião, de acordo com informações da revista Glamour.

O filme tem lançamento previsto para 15 de agosto deste ano. Assista ao primeiro trailer, divulgado na última sexta-feira: