Filme faz homenagem a música brega

Foto: Divulgação

A programação de fevereiro da Sala Sesc de Cinema de Piracicaba começa neste domingo com a exibição do filme brasileiro “Paraíso Perdido”. Com Erasmo Carlos e Seu Jorge no elenco, o longa se passa em uma boate e tem trilha que vai de Waldick Soriano a Belchior. A grade de projeções segue até o dia 17, sempre às 17h dos domingos.

Embalado por clássicos da música brega, “Paraíso Perdido” cruza histórias de amor dos membros de um clube noturno e apresenta os dramas e conflitos relacionados à sexualidade como o sofrimento de um homem cuja a mulher desapareceu, a paixão de um travesti por um rapaz que não se aceita homossexual e o amor poligâmico entre duas ex-presidiárias e um policial. A direção musical é assinada pelo cantor Zeca Baleiro.

“O Amante Duplo”, do diretor François Ozon, será exibido no dia 10 e aborda sexualidade e amadurecimento, com forte influência da psicanálise. “Uma casa à Beira Mar” vai estar em cartaz no dia 17 e aborda o poder da tolerância, aceitação de limites e outras consequências existencialistas das convivências interpessoais.

Encerrando a programação o documentário “A Educação Proibida” será exibido no dia 24, mostrando 45 experiências educativas fora dos padrões tradicionais e se propondo a questionar as lógicas da escolarização moderna e a forma de entender o aprendizado. As sessões são gratuitas e têm retiradas de ingressos com uma hora de antecedência.