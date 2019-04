Filme de sumareense estreia em abril

Foto: Divulgação

Foi confirmada para as 21h do dia 9 de abril, no Top Cine, em Campinas, a estreia do filme de terror “Fome”, dirigido pelo sumareense Wendell Stein. A intenção da produção é levá-lo para festivais e até para fora do país.

Com gravações realizadas em Sumaré e Paulínia e inspirada nos filmes trash e gore dos anos 1970 e 80, além da boca do lixo oitentista no Brasil, a produção traz o cruzamento de duas histórias: em uma delas, o motorista Lalau leva alguns estudantes para uma chácara, na área rural da cidade de Fortunato, para uma festa de final de ano.

Na outra, o ex-suplente de vereador Bidão e sua amante Laís levam o afilhado Renan, uma criança autista de 10 anos que acabou de ficar órfã, para simular um acidente que provocaria a morte do garoto e ficar com a fortuna que ele herdou.

Os grupos se cruzam na mesma estrada, perdidos, sem sinal de celular, água e nem comida. Vão parar em um misterioso sítio abandonado, onde decidem passar a noite. O destino de cada um, então, começa a ser traçado por um estranho personagem, esperando a hora certa para saciar sua fome. “É um suspense com humor negro em uma história cheia de reviravoltas”, define Wendell.

“Fome” foi realizado de forma independente e conta com nomes reconhecidos e premiados na produção audiovisual da Região Metropolitana de Campinas, como os atores Filastor Brega e Pedro Caetano, os diretores Wendell Stein e Flavio Carnielli, o diretor de fotografia Iberê Pereira e o produtor Alvar Barbosa.

“Primeiro eu tenho que ter uma estreia no cinema, depois ele vai estar circulando nos festivais, e aí ele está aberto a ser negociado com as distribuidoras. Mas já acho uma vitória a gente estar conseguindo uma estreia no cinema, já que quase 80% dessas produções como a nossa não consegue ter sua estreia no cinema”, comemora o cineasta.

NOSTALGIA. Outra aposta é no fôlego que o gênero explorado vem ganhando no cinema comercial nos últimos anos, assim como outras produções que exploram ambientações oitentistas.

“Hoje, no cinema nacional, ou é comédia de grandes produções, como as da Globo Filmes, ou são os filmes trash B, que também têm um mercado tanto de festivais como de venda muito grande. Então, essa é nossa esperança”, acrescenta Wendell. Ele revela que já foi iniciada a criação de legendas em inglês para o filme, em vistas à possíveis participações em festivais e concursos fora do Brasil.

A sessão de estreia será fechada para imprensa e autoridades. O Top Cine fica no Shopping Prado.